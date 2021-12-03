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Десять человек отравились выхлопными газами в якутском селе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - От Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Намского района Якутии поступила информация, что в селе Тюбя отравились выхлопными газами, предположительно, десять человек, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Якутии.

"Отравились 10 человек, в том числе 6 детей. К месту происшествия убыла следственно-оперативная группа. Шесть человек помещены в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

На месте работает следственный комитет. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме.

"В доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов произошло отравление угарным газом", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, все десять человек находятся в медучреждении и проходят соответствующее лечение.

Прокуратура Намского района организовала проверку. В свою очередь в пресс-службе Минздрава Якутии уточнили, что десять человек, в том числе шесть детей в возрасте от 2 до 10 лет, были оперативно доставлены в Центральную районную больницу Намского района.

"В районной больнице всем пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь. После обследований один из четырех взрослых, отказавшись от госпитализации, направлен на амбулаторное лечение. Девять пострадавших госпитализированы в ЦРБ: трое взрослых и шесть детей", - рассказали журналистам в пятницу.

Состояние пациентов оценивается врачами как средней тяжести. Двоих детей решено доставить в Педиатрический центр Республиканской больницы №1 - Национальный центр медицины (в Якутск - ИФ) - для более углубленного обследования и дополнительного лечения.

В пресс-службе МВД России по Якутии сообщили, что полиция выясняет все обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

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