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Рогозин заявил, что легкую ракету "Ангара" испытают в первой половине 2022 г.

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Летные испытания легкой версии ракеты-носителя "Ангара" возобновятся в первом полугодии 2022 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Об этом заявил на деловом форуме ЕАЭС "Космическая интеграция".

Первый пуск легкой "Ангары" прошел в 2014 году.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Рогозин ранее сообщал, что в 2021 году пройдёт 2-3 испытательных пуска "Ангары" разных версий.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Различные варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки НПО "Энергомаш", УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан КБХА).

Ангара Дмитрий Рогозин Роскосмос

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