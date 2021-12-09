Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Роскосмос" проинформировал томские власти о пуске "Ангары-А5" 23 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" запланировал запуск ракеты "Ангара-А5" на 23 декабря, сообщает в четверг администрация Каргасокского района Томской области, на территорию которого могут упасть отделяемые части ракеты.

В РоссииРогозин анонсировал новый испытательный пуск "Ангары" в конце годаЧитать подробнее

"Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18:00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что район падения отделяющихся частей частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов Томской области. Его территория ограничена 8 тыс. кв. км с центром в 65 км северо-западнее озера Треш.

На территории Томской области, как ожидается, упадет вторая ступень ракеты-носителя. В связи с этим местные власти просят местное население воздержаться от посещения территории района падения, а в случае обнаружения фрагментов - сообщить властям региона.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году пройдёт 2-3 испытательных пуска "Ангары" разных версий.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Роскосмос Ангара-А5 Томская область

Новости по теме

Новости

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром Восточный не превышает 10 тыс. рублей

В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром Восточный не превышает 10 тыс. рублей

Что произошло за день: среда, 8 декабря

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на Crew Dragon
Пандемия коронавируса

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Дума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Навальный подал новый иск к администрации колонии в Покрове

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });