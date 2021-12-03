Кремль подтвердил состоявшуюся накануне встречу Путина с президентом Республики Сербской

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир накануне провел встречу с членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что это была очная встреча в Кремле.

Песков пояснил, что Кремль сообщает не обо всех встречах. Именно поэтому, по его словам, не было никаких сообщений об этом мероприятии от Кремля.

"Главный акцент был все-таки на очень обширное совещание по Кузбассу, которое было приоритетом. Но это никоим образом не умаляет значение той встречи, которая была с Милорадом Додиком", - сказал Песков.