В школах Свердловской области непривитых педагогов заменят студенты

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Более двух сотен студентов старших курсов Уральского государственного педагогического университета будут замещать педагогов в свердловских школах, временно отстраненных от работы из-за действующих ограничений, связанных с обязательной вакцинацией.

Как сообщает департамент информполитики региона со ссылкой на слова и.о министра образования и молодежной политики региона Нины Журавлевой, привлекаемые молодые специалисты - "это уже готовые педагоги, которые находятся на пороге выпуска".

В департаменте также отметили, что всем руководителям муниципальных управлений образования поручено разработать план действий на случай отстранения педагогов.

"В муниципалитете должна быть выстроена "маршрутизация" педагогов путем совмещения и перераспределения в школы, где временно отсутствует учитель по какому-то из предметов", - добавили в ведомстве.

Ранее студенты-старшекурсники замещали в регионе педагогов старше 60 лет во время действия режима самоизоляции в 2020 году.