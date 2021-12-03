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"Сургутнефтегаз" получил предупреждение ФАС за злоупотребления на рынке бензинов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предупреждение "Сургутнефтегазу" за злоупотребление доминирующим положением на рынке бензинов.

Предупреждение выдано "в связи с наличием в действиях (бездействии) ПАО "Сургутнефтегаз" признаков нарушения антимонопольного законодательства (п.5 ч.1 ст.10 ФЗ "О защите конкуренции") путем злоупотребления доминирующим положением на оптовом рынке автомобильных бензинов, выразившихся в уклонении от заключения договоров поставки нефтепродуктов с покупателями".

В числе компаний, с которыми "Сургутнефтегаз", по данным ФАС, уклонялся заключать договоры: "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", ООО "Ростехразвитие", "Шелл Нефть" "НАТ-АРТ".

Теперь в течение десяти дней компания должна представить в ФАС предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки бензинов с крупнейшими компаниями на рынке. К предложениям "Сургут" должен будет приложить проекты договоров поставки в адрес указанных компаний "с учетом условий по ранее направленным указанными организациями заявкам".

"В случае получения от организаций, указанных в пункте 1 настоящего предупреждения, договоров поставки автомобильных бензинов, подписанных с их стороны, заключить договоры поставки в течение 10 рабочих дней с момента их получения, но не позднее 60 дней с момента получения настоящего предупреждения", - говорится в сообщении ФАС.

При этом "Сургутнефтегаз" не должен допускать снижения объемов торгов бензинами на бирже.

"Определить порядок заключения долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов и разместить указанную информацию на официальном сайте не позднее 30 дней с момента получения настоящего предупреждения. О выполнении предупреждения сообщить в ФАС России в течение трех дней со дня окончания сроков, установленных для его выполнения в пунктах 2 и 3 настоящего предупреждения", - подчеркивает ведомство.

ФАС Сургутнефтегаз Роснефть Газпром нефть ЛУКОЙЛ Татнефть Газпром

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