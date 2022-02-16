ФАС возбудила дело в отношении "Сургутнефтегаза"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Сургутнефтегаз" из-за неисполнения предупреждения по поставкам бензинов.

В предупреждении было требование устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС, изучив оптовый рынок автомобильных бензинов, установила доминирующее положение "Сургутнефтегаза" в совокупных географических границах Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов.

Эти действия могли создать дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах, считают в ведомстве.

ФАС считает, что для нефтяных компаний насыщение внутреннего рынка нефтепродуктов должно стать безусловным приоритетом перед экспортом, поскольку в этом случае российские потребители смогут приобретать достаточно бензина и солярки не по завышенной стоимости.

В предупреждении "Сургуту", выданном 3 декабря, говорилось, что компания уклонялась от заключения договоров с компаниями "Роснефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Татнефть", ООО "Ростехразвитие", "Шелл Нефть" "НАТ-АРТ".

ФАС дала "Сургутнефтегазу" десять дней на подготовку предложений о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки бензинов с этими компаниями и проектов таких договоров. При этом "Сургут" предупредили о недопустимости снижения объемов торгов бензинами на бирже.

"Сургутнефтегаз" уже оспорил в суде предупреждение ФАС, суд рассмотрит это дело 28 февраля. При этом суд отказал "Сургуту" в обеспечительных мерах в рамках иска к ФАС - компания просила приостановить действие предупреждения.