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Сбежавшего из Самарской колонии заключенного нашли через сутки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Самарской области сотрудники ФСИН и полицейские задержали Радика Гайфутдинова, который 2 декабря сбежал из исправительной колонии №6 во время ремонта, сообщили в региональном ГУ ФСИН. По факту побега возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СК.

Днем ранее было объявлено, что Гайфутдинов, осужденный за контрабанду, сбежал с выводного объекта.

В СК выяснили, что его привлекли к ремонту в здании ведомственной столовой рядом с территорией колонии. Он сбежал от временного караула через окно первого этажа.

Самарская область ФСИН МВД СКР Радик Гайфутдинов

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