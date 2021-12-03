Сбежавшего из Самарской колонии заключенного нашли через сутки

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Самарской области сотрудники ФСИН и полицейские задержали Радика Гайфутдинова, который 2 декабря сбежал из исправительной колонии №6 во время ремонта, сообщили в региональном ГУ ФСИН. По факту побега возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СК.

Днем ранее было объявлено, что Гайфутдинов, осужденный за контрабанду, сбежал с выводного объекта.

В СК выяснили, что его привлекли к ремонту в здании ведомственной столовой рядом с территорией колонии. Он сбежал от временного караула через окно первого этажа.