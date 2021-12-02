Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСИН разыскивают осужденного Радика Гайфутдинова, сбежавшего с выводного объекта в четверг из исправительной колонии №6 в Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

В сообщении говорится, что на месте чрезвычайного происшествия организованы мероприятия в соответствии планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах, а также налажено взаимодействие с областными и территориальными органами внутренних дел по розыску и задержанию осужденного. Оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая. Гайфутдинов был осужден по статье 226 УК РФ (контрабанда) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

СУ СКР по Самарской области сообщает, что по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Также проверку начала региональная прокуратура. На месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов работает заместитель прокурора области Алексей Павлов.