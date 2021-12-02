Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Заключенный сбежал из исправительной колонии в Самарской области

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСИН разыскивают осужденного Радика Гайфутдинова, сбежавшего с выводного объекта в четверг из исправительной колонии №6 в Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

В сообщении говорится, что на месте чрезвычайного происшествия организованы мероприятия в соответствии планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах, а также налажено взаимодействие с областными и территориальными органами внутренних дел по розыску и задержанию осужденного. Оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая. Гайфутдинов был осужден по статье 226 УК РФ (контрабанда) к 5 годам 10 месяцам лишения свободы.

СУ СКР по Самарской области сообщает, что по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц", - говорится в сообщении.

Также проверку начала региональная прокуратура. На месте происшествия для координации деятельности правоохранительных органов работает заместитель прокурора области Алексей Павлов.

УФСИН Самарская область

Новости

Рогозин сообщил, что пуск "Союза" с космодрома Куру вновь отложен на сутки

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Еще шесть тел погибших на шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

Что произошло за день: четверг, 2 декабря

Совладелец СДС и гендиректор "СДС-Угля" готовы ответить за взрыв на "Листвяжной"

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

В десяти угледобывающих регионах РФ пройдут масштабные проверки шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Путин предложил создать ликвидационный фонд для закрытия опасных шахт

Бывшей замминистра Раковой предъявили третье обвинение

Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности на шахтах

В Совфеде допустили рассмотрение Москвой просьбы ДНР о помощи в случае агрессии Киева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });