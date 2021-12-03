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Задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на полицейских в Башкирии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на участковых полиции в Стерлибашевском районе Башкортостана, сообщила пресс-служба МВД по республик.

Мужчин нашли в лесу в Федоровском районе.

Пресс-служба СУ СКР по Башкирии в свою очередь сообщила, что "с задержанными планируется проведение комплекса следственных действий".

Днем 3 декабря двое сотрудников службы участковых уполномоченных выехали в деревню Ак-Чишма Стерлибашевского района для задержания подозреваемых в оскорблении представителя власти.

В ходе задержания подозреваемый и его подельник оказали сопротивление. Злоумышленники отобрали у участкового табельный пистолет и несколько раз выстрелили в него. Полицейский получил ранения, он госпитализирован.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ.

Башкортостан Башкирия МВД

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