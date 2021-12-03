Подозреваемые в оскорблении власти в Башкирии ранили участкового и сбежали

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Башкирии полицейские разыскивают двух человек, которые при попытке их задержать отобрали у участкового табельный пистолет, ранили его и сбежали, сообщили в управлении МВД по региону.

Сначала этих людей заподозрили в оскорблении представителя власти (статья 319 УК). Днем 3 декабря двое участковых приехали в деревню Ак-Чишма Стерлибашевского района, чтобы подозреваемых задержать.

"Подозреваемый и находившийся в его доме подельник оказали сопротивление. Полицейские пытались помешать им скрыться, тогда нападавшие отобрали у участкового табельный пистолет и произвели в него несколько выстрелов", - говорится в пресс-релизе.

Пострадавший госпитализирован.

Подозреваемых ищут. Машину, на которой они уехали, нашли в Федоровском районе.