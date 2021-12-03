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Минюст включил в реестры иноагентов одну НКО и четырех граждан

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр НКО-иностранных агентов Ассоциацию по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих "Правозащитная группа "Гражданин.Армия.Право".

По данным открытых источников, эта организация объединяет общественников, занимающихся защитой прав призывников, военнослужащих и граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу.

Кроме того, в список СМИ-иноагентов внесены четыре человека - Регина Хисамова, Регина Гималова, Андрей Григорьев и Алина Григорьева. По данным из открытых источников, они сотрудничают с проектом "Радио Свобода" Idel.Реалии (оба издания признаны властями СМИ-иноагентами. Idel.Реалии - русскоязычное интернет-издание Татаро-башкирской службы "Радио "Свобода". Публикует новости регионов Среднего и Нижнего Поволжья.

Теперь в России стало всего 103 СМИ-иноагента.

Минюст Гражданин.Армия.Право Радио Свобода Татарстан Регина Гисамова Регина Гималова Андрей Григорьев Алина Григорьева

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