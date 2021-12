Муратов сравнил отъезд журналистов и правозащитников из России с "философским пароходом"

Журналистику он назвал антидотом от тирании

Дмитрий Муратов во время выступления на церемонии вручения Нобелевской премии мира Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи сравнил ситуацию с правозащитниками и журналистами, покидающими Россию из-за применения законодательства об "иноагентах", с "философским пароходом", на котором из России уехали сотни виднейших представителей интеллектуальной элиты.

"Журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев уже более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус "иностранных агентов". В России это - "враги народа". Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время. Может, и навсегда...", - сказал он.

Главред напомнил, что в 2022 году исполнится сто лет с тех пор, как 29 сентября из Петрограда отошел в Германию, в порт Штеттен, "философский пароход" - один из нескольких рейсов, на котором большевики выдворили из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты, в том числе будущего изобретателя вертолетов Игоря Сикорского, создателя телевидения Владимира Зворыкина, философов Семена Франка и Ивана Ильина, Питирима Сорокина.

"Крупнейший мыслитель Николай Бердяев тоже был там. Как и всем, ему разрешили взять пижаму, две рубашки, две пары носков и зимнее пальто. Так Родина попрощалась со своими великими гражданами: вещи оставляйте, а мозги можете забирать с собой. С журналистами и правозащитниками сегодня картина повторяется. Теперь вместо "философского парохода" улетает "журналистский самолет". Это метафора, конечно, но десятки представителей нашей профессии покидают Россию", - сказал нобелевский лауреат, добавив, что "кого-то лишили и такой возможности".

Он напомнил о журналисте Орхане Джемале, чья вдова Ирина Гордиенко работает в "Новой газете", операторе Кирилле Радченко и режиссере Александре Расторгуеве, которых "безжалостно расстреляли в Центральноафриканской Республике, куда они приехали расследовать деятельность одной из российских частных военных компаний". "Бесценные вещественные доказательства - одежда погибших была просто сожжена полицейскими властями ЦАР! Никаких результатов не добилось российское следствие. Да и международное тоже. Генсек ООН Антониу Гутерриш обещал содействовать в расследовании. Он, наверное, забыл об этом. Вот, напоминаю", - сказал Муратов.

Полученная им Нобелевская премия мира - "премия - всей настоящей журналистике". "Эта премия моим погибшим коллегам из "Новой газеты" - Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Анастасии Бабуровой и Стасу Маркелову, Наташе Эстемировой. Эта премия и живым коллегам, сообществу, которое выполняет профессиональный долг", - сказал Муратов.

Он напомнил, что в русском и английском языках есть поговорка: "Собака лает, а караван идет" - "The dog bark's, but the caravan goes on". "Ее трактуют так: движению вперед каравана ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах: "Они лают, но ни на что не влияют". А я недавно узнал, смысл поговорки имеет противоположное значение. Караван идет вперед, потому что собаки лают. Рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы - условие движения. Мы - антидот от тирании", - сказал Муратов.

"Давайте встанем и почтим минутой молчания наших с Марией Рессой коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми", - сказал перед этим главред "Новой".

После этого участники и гости церемонии встали и почтили память журналистов.

Церемония награждения Нобелевской премией мира лауреатов - Муратова и филиппинской журналистки Марии Рессы - прошла в Осло 10 декабря. Нобелевский комитет удостоил их этой награды "за их усилия по защите свободы слова, которая является условием для демократии и прочного мира".

Раньше Муратов обещал передать денежную часть премии на благотворительность и поддержку независимой журналистики. Вскоре после того, как он узнал о присуждении ему премии он в беседе с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о пересмотре или отмене законов об иноагентах. Президент согласился, что эти законы можно проанализировать на предмет неточных формулировок.