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Фельдшер погибла при столкновении "скорой" с локомотивом в Комсомольске-на-Амуре

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Локомотив столкнулся с машиной скорой помощи днем в субботу в Комсомольске-на-Амуре на перегоне Новый Мир - Амурский Разъезд, фельдшер погибла, водитель и пациент пострадали, сообщает пресс-служба ДВЖД.

Согласно сообщению, водитель "скорой" выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с проходящей путевой снегоуборочной машиной. В ДВЖД подчеркнули, что автоматическая переездная сигнализация была исправна.

По данным пресс-службы, машинист увидел выезжающий на переезд автомобиль, подал сигнал, применил экстренное торможение, но столкновения предотвратить не удалось.

"В результате столкновения фельдшер медицинской помощи погибла на месте, водитель и пациент получили травмы. Причины происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщает пресс-служба УГИБДД Хабаровского края.

Повреждений объектов железнодорожной инфраструктуры нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в ходе которой намерена дать оценку действиям бригады локомотива и соответствию оборудования переезда предъявляемым требованиям, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Комсомольск-на-Амуре

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