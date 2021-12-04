В ЕАО задержали мужчину, забившего насмерть косулю

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, который жестоко забил косулю, сообщает Управление МВД по Еврейской автономной области.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он может быть привлечён к ответственности за незаконную охоту.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено как мужчина наносит удары кулаком, а затем железным предметом в косулю. Раненое животное погибло.

Подозреваемым оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).