В ЕАО завели дело на мужчину, забившего насмерть косулю

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений) возбуждено межмуниципальным отделом МВД "Биробиджанский" Еврейской автономной области.

Как сообщает региональная прокуратура, дело возбуждено после появления в соцсетях видео того, как мужчина мужчина наносит животному удары кулаками и железным предметом, раненое животное погибло.

Полицейские установили злоумышленника, им оказался ранее судимый житель Ленинского района. В отношении подозреваемого принимаются меры по избранию ему меры пресечения.