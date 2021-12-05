СКР проверит творчество рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

Музыкант Иван Алексеев (Noize MC) Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Следователи проверят творчество рэп-исполнителей Noize MC и Oxxxymiron на предмет пропаганды неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета (СК).

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, "группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)".

Как сообщили в СК, "инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности".

Отмечается, что Бастрыкин "поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку".