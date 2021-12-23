Путин не считает карикатуры на пророка проявлением свободы творчества

Свобода - она внутри и проистекает от уважения ко всем

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не считает, что оскорбление пророка Мухаммеда - это проявление свободы творчества, такие оскорбления он считает нарушением свободы вероисповедания и нарушением святых чувств мусульман.

Также он не считает свободой творчества отправку портретов Гитлера и Гиммлера на сайт "Бессмертного полка".

На большой пресс-конференции президента спросили, где грань между правом художника на свободу творчества, правом публиковать снимки в интернете и защитой чьих-либо чувств или борьбой с экстремизмом.

Путин ответил, что свобода творчества и свобода вообще важна, без свободы нет движения вперед, но возникает противоречие, когда свобода одного сталкивается со свободой другого.

По его убеждению, оскорбления пророка в результате провоцируют более острые проявления. Он напомнил, что "взяли в Париже, зашли и расстреляли всю редакцию" сатирического издания Charlie Hebdo. "Ну зачем же нам до этого допускать"? - отметил он.

"Свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем", - считает президент.