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Путин не считает карикатуры на пророка проявлением свободы творчества

Свобода - она внутри и проистекает от уважения ко всем

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не считает, что оскорбление пророка Мухаммеда - это проявление свободы творчества, такие оскорбления он считает нарушением свободы вероисповедания и нарушением святых чувств мусульман.

Путин: пресс-конференция-2021

Также он не считает свободой творчества отправку портретов Гитлера и Гиммлера на сайт "Бессмертного полка".

На большой пресс-конференции президента спросили, где грань между правом художника на свободу творчества, правом публиковать снимки в интернете и защитой чьих-либо чувств или борьбой с экстремизмом.

Путин ответил, что свобода творчества и свобода вообще важна, без свободы нет движения вперед, но возникает противоречие, когда свобода одного сталкивается со свободой другого.

По его убеждению, оскорбления пророка в результате провоцируют более острые проявления. Он напомнил, что "взяли в Париже, зашли и расстреляли всю редакцию" сатирического издания Charlie Hebdo. "Ну зачем же нам до этого допускать"? - отметил он.

"Свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем", - считает президент.

Марш солидарности в Париже

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Хроника 01 – 23 декабря 2021 годаПутин: пресс-конференция-2021
Владимир Путин Charlie Hebdo Бессмертный полк

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