В Приморье выловили нападавшего на собак амурского тигра

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Амурского тигра, убившего семь собак в Пожарском районе Приморья, выловили, чтобы перевезти подальше от людских поселений, сообщает в понедельник пресс-служба Центра "Амурский тигр".

"Конфликтная ситуация между тигром и человеком развивалась в селе Нагорное Пожарского района Приморского края с 20 ноября 2021 года. За 14 неполных дней тигр задавил семь собак на территории частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Первый замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира в регионе Алексей Суровый рассказали, что хищник бродил неподалеку от местной школы и вел себя вызывающе, совсем не боялся людей и выходил к домам не только по ночам, но и днем. Хищника было решено отловить. Министерство лесного хозяйства и охраны животного мира Приморья запросило у Росприроднадзора разрешение на отлов тигра, чтобы он больше не угрожал местным домашним животным и людям.

При осмотре пойманного тигра выяснилось, что ему около 2-3 лет, у него не было травм, так что уже на следующий день его перевезли на территорию национального парка "Зов тигра", где много копытных животных и нет людских поселений.

Гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев добавил, что в этом году в ареале обитания амурского тигра мало кабанов, которые являются основной частью рациона хищника. В итоге тигры переключились на косулю. В период сильных снегопадов косули перебрались поближе к людям, а тигры пошли вслед за ними.

"А там, где люди, там - свалки бытовых отходов и, следовательно, беспризорные собаки. Вот и стал тигр разбавлять свой рацион сначала беспризорными собаками, а потом и домашними", - добавил Арамилев.