Подземные толчки зафиксировали в акватории Байкала и севернее озера

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение энергетическим классом 10,1 магнитудой 3,3 произошло в воскресенье в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмостанций, подземный толчок был зафиксирован в воскресенье, 5 декабря, в 15:59 по местному времени (10:59 мск). Эпицентр находился в 12,5 км северо-западнее поселка Турка (Бурятия) и в 33 км восточнее острова Ольхон (Иркутская область).

Кроме того, по данным сейсмологов, в субботу, 6 декабря, два подземных толчка были зафиксированы северо-западнее Байкала, в горной местности, по которой проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). В 6:03 по местному времени (00:03 мск) землетрясение с магнитудой 3,1 зарегистрировали в Каларском районе Забайкальского края. Эпицентр находился в 63 км юго-западнее станции Новая Чара. В 17:34 (12:34 мск) землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Муйском районе Бурятии. Эпицентр находился в 25 км от поселка Северомуйск, рядом с которым находится самый протяженный в РФ Северомуйский железнодорожный тоннель.

Согласно оперативным данным, в эпицентре ощущалось 6 баллов, в Северомуйске - 4-5 баллов, в Северомуйском тоннеле - 4 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.