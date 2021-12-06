Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Температурный рекорд 128-летней давности побит в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Морозы в северной столице опустились до отметки минус 20,9 градусов, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году", - написал Леус в фейсбуке.

По данным на сайте Северо-Западного УГМС, в Ленинградской области минувшей ночью было до минус 24 градусов.

В понедельник днем в Петербурге ожидается минус 16 градусов, в Ленинградской области - минус 12-17 градусов. Местами возможен небольшой снег, на дорогах гололедица.

Из прогноза следует, что со вторника морозы в регионе начнут незначительно ослабевать.