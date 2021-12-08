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Более 20 человек госпитализированы с обморожением в Петербурге

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Более 20 человек были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с диагнозом "обморожение" после прихода морозной погоды в Петербург, сообщается в среду в телеграм-канале городского комитета здравоохранения.

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"В отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе сейчас находятся 12 пациентов с обморожениями. Всего с начала морозов поступил 21 человек с данным диагнозом", - говорится в сообщении.

Морозная погода пришла в Петербург в конце прошлой недели. В понедельник был установлен рекорд минимальной температуры для 6 декабря - минус 20,9 градуса.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1893 году.

Петербург

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