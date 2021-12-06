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Издатель "Медиазоны" Верзилов оштрафован за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы оштрафовал на 1,5 тысячи рублей издателя "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Петра Верзилова (признан в РФ СМИ-иноагентом) из-за отсутствия маркировки в личных постах в социальных сетях,сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в понедельник.

Верзилов признан виновным в правонарушении по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента).

8 ноября впервые за аналогичное правонарушение был оштрафован Хорошевским судом Москвы на 10 тысяч рублей правозащитник Лев Пономарев (первым из физлиц был признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

30 сентября Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов Верзилова, главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также ООО "ЗП" и ООО "Зона права". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "ЗП" является Смирнов, а бенефициаром "Зоны права" - Верзилов. Кроме этого, "ЗП" является владельцем проекта "Медиазона".

Медиазона Петр Верзилов

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