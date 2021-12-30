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Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами
Писатель Виктор Шендерович
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что внес в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек.

Это писатель и публицист Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" или его проектов Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", - объяснили в Минюсте. Ведомство получило информацию, что эти люди "систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".

Минюст Вииктор Шендерович Марат Гельман Таисия Бекбулатова Pussy Riot Надежда Толоконникова Вероника Никульшина

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