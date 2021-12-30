Шендерович и Гельман признаны СМИ-иноагентами

Писатель Виктор Шендерович Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что внес в реестр СМИ-иностранных агентов восемь человек.

Это писатель и публицист Виктор Шендерович, участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, политолог и галерист Марат Гельман, главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова, журналисты признанного иноагентом "Радио Свобода" или его проектов Елена Владыкина и Иван Беляев, а также основатель киноклуба "Нефть" и проекта "Ярость" Андрей Алексеев.

"Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти", - объяснили в Минюсте. Ведомство получило информацию, что эти люди "систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование".