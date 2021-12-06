Суд признал законным включение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала "Дождь", который просил признать незаконным решение министерства юстиции о его включении в реестр СМИ-иноагентов.

"В удовлетворении административного искового заявления отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Истцом по делу выступал ООО Телеканал "Дождь", ответчиком - Минюст РФ.

"Дождь" был внесен министерством юстиции РФ в реестр СМИ-иноагентов 20 августа.

Как заявили в Минюсте, "Дождь" систематически распространял материалы СМИ-иноагентов, а также получал финансирование от Европарламента, в частности - 130 тысяч евро от Европейского союза в лице Европейской Комиссии за освещение отношений между ЕС и Россией, и опосредованное иностранное финансирование - через российские фонды.