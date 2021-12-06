Россия ратифицировала протокол о продлении госкредита на АЭС в Венгрии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Российской Федерации и Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства АЭС на территории Венгрии от 28 марта 2014 года.

Соответствующий закон №394-ФЗ 6 декабря 2021 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее 25 ноября документ был принят Госдумой РФ и 1 декабря одобрен Советом Федерации.

Как сообщалось, согласно внесенным изменениям, кредит должен использоваться венгерской стороной в 2014-2030 гг. вместо первоначально согласованных сроков 2014-2025 гг.

Также в документ был добавлен пункт, что Венгрия вправе уменьшить ранее согласованную сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии соответствующего уведомления.

Погашение кредита осуществляется 15 марта и 15 сентября в течение 16 лет (первоначально - в течение 21 года), причем первый платеж в погашение кредита проводится в ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков №5 и №6 АЭС "Пакш", но не позднее 15 марта 2031 года (первоначально - 2026 года).

Венгерская сторона выплачивает проценты по кредиту следующим образом: 3,95% годовых (тут и далее) до, но не включая 15 марта 2026 года, 4,5% - до, но не включая 15 сентября 2032 года, 4,8% - до, но не включая 15 сентября 2039 года, 4,95% - до и включая дату окончательного погашения основного долга по кредиту.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.