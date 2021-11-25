Дума ратифицировала протокол о продлении на 5 лет госкредита на АЭС "Пакш-2"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Госдума РФ ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Российской Федерации и Венгрии о предоставлении Венгрии государственного кредита для финансирования строительства АЭС "Пакш-2".

Документ был внесен 22 сентября 2021 г.

Как сообщалось, весной на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ от 23 апреля №1037-р "О подписании протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 28 марта 2014 г.".

Согласно внесенным изменениям, кредит должен использоваться венгерской стороной в 2014-2030 гг. вместо первоначально согласованных сроков 2014-2025 гг.

Также в документ был добавлен пункт, что Венгрия вправе уменьшить ранее согласованную сторонами сумму использования кредита в текущем году при условии соответствующего уведомления.

Погашение кредита осуществляется 15 марта и 15 сентября каждого года в течение 16 лет (первоначально - в течение 21 года), причем первый платеж в погашение кредита проводится в ближайшую из дат 15 марта или 15 сентября с даты ввода в эксплуатацию энергоблоков N5 и N6 АЭС "Пакш", но не позднее 15 марта 2031 г. (первоначально - 2026 г.).

Венгерская сторона выплачивает проценты по кредиту следующим образом: 3,95% годовых (тут и далее) до, но не включая 15 марта 2026 г., 4,5% - до, но не включая 15 сентября 2032 г., 4,8% - до, но не включая 15 сентября 2039 г., 4,95% - до и включая дату окончательного погашения основного долга по кредиту.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.