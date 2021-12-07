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Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандскому формату" по Донбассу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Нормандский формат" самодостаточен, и вряд ли президент РФ Владимир Путин предложит присоединиться к нему президенту США Джозефу Байдену, с которым у него состоится разговор во вторник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат. И, хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет Минские договоренности, весьма-весьма скромна, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, и что нет никакой необходимости в его расширении", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

Так он ответил на вопрос, может ли президент США Джозеф Байден получить предложение присоединиться к "Нормандскому формату" по урегулированию на востоке Украины.

"Нормандский формат" — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден Украина Донбасс

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