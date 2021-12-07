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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным на G20

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил сожаление, что не смог встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "двадцатки" в конце октября в Риме, и выразил надежду, что они лично встретятся на следующем саммите G20.

Он сказал это в начале переговоров двух лидеров. Они проходят в режиме видеоконференции. В Кремле говорили, что ожидают продолжительной беседы, но не ждут прорывных решений.

Протокольные кадры с общения президентов были распространены Кремлем. Судя по ним. Путин и Байден общаются тет-а-тет.

Увидев Байдена на экране, Путин, приветственно подняв руку, сказал: "Рад видеть вас, господин президент".

Байден в ответном приветствии сказал: "Добрый день. Рад видеть вас снова".

Саммит лидеров G20 прошел 30-31 октября в Риме. Путин выступил на саммите в режиме видеоконференции.

G20 Джо Байден Владимир Путин США Рим

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