Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Продление санкций ЕС в отношении глав силовых ведомств РФ не повлияет на их работу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Продление Советом Европейского союза санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых экс-директор ФСИН, глава Следственного комитета, генпрокурор РФ и директор Росгвардии, является неудачной попыткой оказать давление и не повлияют на их работу. Об этом заявил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Сами по себе подобные санкции могут восприниматься как неудачная попытка давления и ничего, кроме иронии, не вызывают. А запрет на въезд, тем более в нынешней ситуации, явно не повлияет на текущие и будущие планы тех, в отношении кого они действуют", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он отметил, что продление санкций выгодно западным странам, в которых скрываются и в чью экономику инвестируют обвиняемые в РФ чиновники и банкиры.

"Суд заочно признал основателя "Тольяттиазота" Владимира Махлая виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ущерб от его преступной деятельности порядка 85 млрд рублей, но он скрылся и, видимо, благополучно на похищенное живет в Европе. Или взять экс-сенатора Сергея Пугачева, которого СК России обвиняет в хищении десятков миллиардов в составе организованной преступной группы. После банкротства банк остался должен кредиторам более 70 млрд руб. Однако европейские коллеги не стремятся выдавать беглеца. Определенно, выгода налицо - активы тоже теперь за рубежом и пополняют экономику союза", - сказал источник.

Совет ЕС, как стало известно накануне, решил продлить на год санкции в отношении физических и юридических лиц за серьезные нарушения прав человека по всему миру. Санкции продолжат действовать до 8 декабря 2022 года в отношении 14 человек и четырех структур РФ. Они подразумевают запрет на путешествия, а также замораживание активов. Под санкции подпадают, в том числе, бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Европейский союз Александр Калашников Александр Бастрыкин Игорь Краснов Виктор Золотов

Новости по теме

Новости

Начались переговоры Путина и Байдена

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

Гонконг добавлен к странам, по возвращении из которых введен 14-дневный карантин

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

Путин счел преждевременными страхи из-за "омикрона"

По России в текущем году вынесли менее 1% оправдательных приговоров

Дума приняла закон о внесудебном возмещении потерянного дохода при смене НПФ

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки

Попова сообщила, что ПЦР-тест может не выявить "омикрон" в первые сутки
Пандемия коронавируса

Мишустин заявил, что в ситуации с "омикроном" надо быть готовыми к любому сценарию

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

"Газпром" ждет сокращения выбросов СО2 в России на 23 млн т за счет газификации

Бывшего главу района в Петербурге заподозрили в хищении 165 млн рублей

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });