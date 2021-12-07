Продление санкций ЕС в отношении глав силовых ведомств РФ не повлияет на их работу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Продление Советом Европейского союза санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых экс-директор ФСИН, глава Следственного комитета, генпрокурор РФ и директор Росгвардии, является неудачной попыткой оказать давление и не повлияют на их работу. Об этом заявил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"Сами по себе подобные санкции могут восприниматься как неудачная попытка давления и ничего, кроме иронии, не вызывают. А запрет на въезд, тем более в нынешней ситуации, явно не повлияет на текущие и будущие планы тех, в отношении кого они действуют", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он отметил, что продление санкций выгодно западным странам, в которых скрываются и в чью экономику инвестируют обвиняемые в РФ чиновники и банкиры.

"Суд заочно признал основателя "Тольяттиазота" Владимира Махлая виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ущерб от его преступной деятельности порядка 85 млрд рублей, но он скрылся и, видимо, благополучно на похищенное живет в Европе. Или взять экс-сенатора Сергея Пугачева, которого СК России обвиняет в хищении десятков миллиардов в составе организованной преступной группы. После банкротства банк остался должен кредиторам более 70 млрд руб. Однако европейские коллеги не стремятся выдавать беглеца. Определенно, выгода налицо - активы тоже теперь за рубежом и пополняют экономику союза", - сказал источник.

Совет ЕС, как стало известно накануне, решил продлить на год санкции в отношении физических и юридических лиц за серьезные нарушения прав человека по всему миру. Санкции продолжат действовать до 8 декабря 2022 года в отношении 14 человек и четырех структур РФ. Они подразумевают запрет на путешествия, а также замораживание активов. Под санкции подпадают, в том числе, бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.