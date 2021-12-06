ЕС на год продлил санкции за нарушения прав человека

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза в понедельник принял решение продлить на год санкции в отношении физических и юридических лиц за серьезные нарушения прав человека по всему миру, в списке фигурируют и высокопоставленные лица из РФ.

"Совет сегодня принял решении о продлении на один год до 8 декабря 2022 года санкций против лиц и структур, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими в различных странах по всему миру", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте совета.

Под санкции подпадают в том числе бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур.

Санкционный режим ЕС по правам человека установили 7 декабря 2020 года. Он подразумевает запрет на путешествия, а также замораживание активов как физических, так и юридических лиц.