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РФ намерена в ближайшее время подготовить предложения по гарантиям безопасности

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО, и передаст их американской стороне, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров.

"Это тема отдельного разговора. Мы с президентом (США Джо Байденом в ходе состоявшегося накануне разговора - ИФ) договорились о том, что продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет", - сказал президент РФ.

"Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели и передадим их американской стороне на рассмотрение", - подчеркнул Путин.

По его словам, на переговорах с Байденом была достигнута договоренность создать "соответствующую структуру, которая сможет этим профессионально заниматься".

Владимир Путин НАТО США

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