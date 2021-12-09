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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин поздравил россиян с днём Героев Отечества

Путин поздравил россиян с днём Героев Отечества
Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с праздником Днем Героев Отечества в телеобращении на канале "Россия 24".

"Этот праздник неразрывно связан с историей страны. Он знаменует подвиги и наших предков, и наших современников - всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине. Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа. Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю", - сказал президент РФ.

По словам Путина, какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества - солдаты, офицеры - всегда проявляли исключительную отвагу. "Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, и в годы Великой Отечественной войны. Непреодолимым препятствием для врага стал массовый и, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков - иллюзию того, что нашу страну можно покорить. Советский народ проявил невиданное мужество и единство, силу духа", - отметил глава государства в телеобращении.

"Сегодня мы выражаем признательность нашим современникам - всем, кто за свои выдающиеся поступки был удостоен высоких государственных наград, званий Героев Российской Федерации, Советского союза, Орденов славы и святого Георгия. Мы гордимся теми, кто преумножал и преумножает силу, могущество страны своим подвижничеством, самоотверженно, невзирая на риск, спасает других. Особые слова медицинским работникам, представителям многих других профессий. Всем, кто сейчас в наши дни достойно продолжает великие традиции мужества, верности, долгу и бескорыстию", - подчеркнул президент России.

"Очень важно, что такую преемственность видят и понимают молодые люди. Что для них любовь к отчизне, к родной земле, к своему народу становится надежной и прочной основой в жизни", - сказал Путин.

Президент отметил, что "в России живут люди разных национальностей и вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к Героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперед, укрепляет наше единство".

День Героев Отечества отмечается в РФ с 2007 года. Дата 9 декабря приурочена к российской исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учрежденного в этот день в 1769 году. Орден был восстановлен в качестве высшей военной награды страны указом президента РФ от 8 августа 2000 года.

Владимир Путин

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