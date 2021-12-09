Что случилось этой ночью: четверг, 9 декабря

Заявление "Роскосмоса" о цене путевки на космодром "Восточный" и Национальная спортивная премия-2021

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Дата 9 декабря приурочена к исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учрежденного в этот день в 1769 году.

- В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром "Восточный" не превышает 10 тыс. рублей. Ранее в среду вопрос о стоимости был поднят на встрече Путина с участниками Конгресса молодых учёных. Один из студентов сказал, что стоимость оформления документов для визита на космодром составляет 100 тыс. рублей.

- Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair. Газета The New York Times со ссылкой на руководителя департамента национальной безопасности Польши Станислава Зарыня сообщила, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской на момент посадки самолета находился офицер КГБ Белоруссии, который" в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу".

- В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах. Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты и Россия добились прогресса в переговорах о выдаче виз сотрудникам посольств.

- Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России. Чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина была отмечена в номинации "Спортсменка года". Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.