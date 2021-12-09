Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: четверг, 9 декабря

Заявление "Роскосмоса" о цене путевки на космодром "Восточный" и Национальная спортивная премия-2021

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества. Дата 9 декабря приурочена к исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учрежденного в этот день в 1769 году.

- В "Роскосмосе" сообщили, что цена путёвки на космодром "Восточный" не превышает 10 тыс. рублей. Ранее в среду вопрос о стоимости был поднят на встрече Путина с участниками Конгресса молодых учёных. Один из студентов сказал, что стоимость оформления документов для визита на космодром составляет 100 тыс. рублей.

- Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair. Газета The New York Times со ссылкой на руководителя департамента национальной безопасности Польши Станислава Зарыня сообщила, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий". Согласно этим показаниям, в диспетчерской на момент посадки самолета находился офицер КГБ Белоруссии, который" в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу".

- В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах. Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты и Россия добились прогресса в переговорах о выдаче виз сотрудникам посольств.

- Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России. Чемпионка мира по синхронному плаванию Светлана Ромашина была отмечена в номинации "Спортсменка года". Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялась в среду во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $76,42 за баррель

В посольстве РФ назвали безответственными слова Уикера о применении ядерного оружия

CNN сообщил, что США пока воздержатся от санкций против РФ в энергетическом секторе

CNN сообщил, что США пока воздержатся от санкций против РФ в энергетическом секторе

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня

Ракета Electron вывела на орбиту два спутника геопространственной разведки

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Киев заявил о готовности передать пленных Луганску и Донецку

Пандемия коронавируса

Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

Польские истребители сопроводили российский разведывательный самолет над Балтикой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });