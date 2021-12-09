Землетрясение магнитудой 4,9 ощутили жители столицы Камчатки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает в четверг Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в 11:03 по местному времени (2:03 мск). Его эпицентр находился в 101 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине 58 км.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по региону "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до трех баллов.

"Оперативные группы спасателей отправились на обследование зданий в городе на предмет их повреждений. По предварительным данным, строения не пострадали", - сказал представитель МЧС.

Он подчеркнул, что люди в результате землетрясения не пострадали. Угроза цунами не объявлялась.