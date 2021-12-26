Два землетрясения за час произошли у берегов Камчатки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в воскресенье у берегов Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Более сильное, магнитудой 4,0, зарегистрировано в 4:45 воскресенья по местному времени (19:45 субботы мск). Его очаг залегал в Охотском море у западного побережья полуострова на глубине 421 км. Эпицентр находился 70 км северо-западнее райцентра Усть-Большерецк.

Спустя час землетрясение магнитудой 3,5 произошло у восточного побережья полуострова. Его очаг залегал на глубине 51 км под дном Тихого океана. Эпицентр находился в 75 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что оба землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.