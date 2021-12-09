Суд оправдал экс-зампреда правительства Камчатки по делу о взяточничестве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Петропавловск-Камчатский городской суд в четверг вынес оправдательный приговор экс-заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко, обвиняемому во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщили в четверг "Интерфаксу" в суде.

"Валерий Карпенко оправдан в связи с отсутствием состава преступления", - сказали в городском суде.

По этому же делу проходит экс-начальник отдела капитального строительства и капитального ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Ему инкриминируются те же преступления, что и Карпенко ( п.п. "а,в" ч.5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки", ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями").

Минцева суд Петропавловска-Камчатского также оправдал. В свою очередь, в прокуратуре Камчатского края "Интерфаксу" сообщили, что ведомство будет обжаловать приговор в суде высшей инстанции.

Обвинение настаивает, что в 2016 году чиновники получили от должностного лица коммерческой организации взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов, расположенных на земельных участках в поселке Термальный Елизовского района. Кроме того, Карпенко и Минцев, по версии обвинения, привлекли коммерсанта к проведению работ по ремонту здания поликлиники, после чего выкупили это здание за счет средств бюджета Камчатского края по необоснованно завышенной стоимости, причинив ущерб бюджету в сумме более 20 млн рублей.

Карпенко был назначен на должность заместителя председателя правительства Камчатского края в 2008 году. Этот пост он покинул в декабре 2018 года. В камчатском правительстве Карпенко курировал вопросы здравоохранения и спорта региона.