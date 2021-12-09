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МИД РФ осудил удары Израиля по Сирии в районе Латакии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия осуждает удары по сирийской территории, которые на днях Израиль нанес в районе Латакии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуждаем, как вы сказали, подобные действия", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российская сторона "против того, чтобы Сирия превращалась в арену противостояния между третьими странами".

Во вторник сирийские СМИ сообщали, что в порту Латакии вспыхнул пожар в результате ракетного удара Израиля. До пяти ракет, пущенных с самолетов, попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну. В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись.

Издание "Гаарец" со ссылкой на информированные источники сообщило, что израильские удары были направлены против груза вооружений, предназначенных для иранских ополченцев в Сирии.

МИД РФ Сирия Латакия Израиль

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