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Армия САР сбила комплексами ПВО российского производства семь из восьми израильских ракет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Один человек погиб, поврежден склад в результате воздушного удара Израиля в четверг по объектам в районе аэропорта Дамаска, сообщили российские военные.

Четыре израильских истребителя F-16 выпустили по объектам восемь крылатых ракет, семь из них армия Сирии сбила комплексами противовоздушной обороны (ПВО) российского производства "Панцирь-С", сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"16 декабря с 01:51 до 01:59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск", - сказал он.

"Дежурными силами ПВО САР из комплексов российского производства "Панцирь-С" уничтожено семь ракет", - сообщил Кулить.

По его словам, в результате израильского авиаудара поврежден склад материального имущества, один человек погиб.

Ранее в четверг сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские средства ПВО отразили израильский авиаудар удар в южных районах страны, погиб один военный.

ВВС Израиля регулярно наносят удары по территории Сирии. Обычно целями являются объекты, имеющие отношение к помогающим Дамаску бойцам движения "Хезболла" или к Ирану и к находящимся в Сирии иранским военным советникам.

"Панцирь-С" - современный комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Комплекс стоит на вооружении российской армии и поставляется на экспорт.

В 2011 году сообщалось, что Россия поставила Сирии 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У России в Сирии авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в порту Тартус. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие.

Сирия Израиль

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