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Путин провел повторный телефонный разговор с президентом ЮАР

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел повторный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, чтобы обсудить совместные меры борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон".

О планирующемся разговоре он сообщил в ходе заседания Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), для этой беседы он прервал встречу на несколько минут.

"У меня повторный разговор с коллегой из Южной Африки. Понимаете, о чем речь, о чувствительном для всех нас вопросе совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Имеется в виду новый штамм, который выявлен самими специалистами уже из ЮАР", - заявил Путин.

Ранее в четверг также сообщалось о разговоре Путина по телефону с Рамафозой. В ходе беседы политические лидеры, в частности, договорились о том, что в ЮАР в самое ближайшее время будут направлены "группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей", а также санитарно-эпидемиологическая лаборатория и другое медицинское оборудование, заявили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин СПЧ ЮАР Сирил Рамафоза Коронавирус

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