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РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование

РФ направит в ЮАР вирусологов, эпидемиологов и медицинское оборудование
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Политические лидеры продолжили обсуждать взаимодействие двух стран в ситуации с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", говорится в сообщении. Путин и Рамафоза договорились, что в ЮАР в самое ближайшее время будут направлены "группы российских вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников и врачей", а также санитарно-эпидемиологическая лаборатория и другое медицинское оборудование, сообщили в Кремле.

Рамафоза выразил признательность за готовность российской стороны к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении, информирует пресс-служба.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В России на данный момент подтверждено два случая заражения "омикроном", оба гражданина привезли вирус из ЮАР.

Хроника 09 января 2020 года – 09 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин ЮАР Сирил Рамафоза Коронавирус

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