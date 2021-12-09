Путин согласен пересмотреть список заболеваний, разрешающих освобождать из мест лишения свободы

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью пересмотреть список смертельных заболеваний, с которыми можно освобождать из мест лишения свободы.

"Нужно посмотреть на этот перечень заболеваний для возможного освобождения из мест лишения свободы. Согласен с вами. Надо внимательно посмотреть", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин также обратил внимание на заявление члена СПЧ о том, что сейчас "поступает очень много обращений от людей, которые были осуждены к лишению свободы на основании показаний, которые другие лица, отбывающие наказание, дали под угрозой пыток или под пытками".

"То есть человек сидит 15 лет и вдруг внезапно решил дать показания о чьей-то причастности к совершению преступления", - рассказал главе государства председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин, попросив Генпрокуратуру "обобщить информацию по таким лицам и провести по каждому из таких лиц тщательную проверку".

Путин согласился, что "к этому (таким показаниям) нужно относиться очень аккуратно, все надо проверять".

"Здесь единственное, что можно сделать, это еще раз обратить внимание Генпрокуратуры, обещаю, я это сделаю", - сказал президент.

Кроме того, Путин согласился с тем, что нет никакой необходимости держать за решеткой ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

"Что касается изменения меры пресечения тому человеку, о котором вы сказали из "Шанинки", надо посмотреть. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться. Не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются", - заявил президент.

"Обязательно на это посмотрю еще раз", - заверил он.