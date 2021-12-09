Президент РФ не увидел необходимости держать под арестом ректора "Шанинки" Зуева

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе заседания с членами Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что нет необходимости держать под арестом в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева, сообщил член Совета Николай Сванидзе.

"Насчет Сергея Зуева - президент согласился с тем, что нечего держать под арестом человека, обвиняемого по экономическому преступлению", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в четверг.

Член СПЧ отметил, что в настоящее время нельзя ничего предсказывать, "пока не последовали решения".

Зуев был задержан в октябре нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве со средствами Фонда развития новых форм образования. Свою вину он не признает.

Изначально Зуев был отправлен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в СИЗО. Защита Зуева неоднократно обращала внимание на его проблемы со здоровьем - в частности, незадолго до ареста он перенес операцию на сердце.