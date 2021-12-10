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Гендиректором авиакомпании "Якутия" стал и.о. руководителя Андрей Винокуров

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров авиакомпании "Якутия" избрал генеральным директором Андрея Винокурова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в компании.

Данную информацию подтвердили в Минтрансе Якутии.

С 2006 года по 2015 год Винокуров занимал в авиакомпании разные должности, с 2018 года по 2021 год был коммерческим директором АК. С февраля 2021 года являлся заместителем гендиректора по коммерции.

В сентябре из-за претензий властей к работе "Якутии" лишился своего поста гендиректор авиакомпании Владимир Горбунов, который был на этой должности с 2018 года. Исполняющим обязанности был назначен Андрей Винокуров.

"Якутия" базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 14 самолетов: четырех SSJ100, семи Boeing 737-700/-800, трех Bombardier DHC-8. В 2020 году "Якутия" перевезла 499 тыс. человек, что на 70% меньше показателя "доковидного" 2019 года.

"Якутия" контролируется Минимущества республики. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка перевозчика в 2020 году составила 7,4 млрд руб. против 11,6 млрд руб. в 2019-м, чистый убыток превысил 2,8 млрд руб. (годом ранее была прибыль на уровне 140 млн руб.).

Якутия Андрей Винокуров Владимир Горбунов

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