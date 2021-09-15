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Глава "Якутии" покинет пост на фоне претензий к работе авиакомпании

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор авиакомпании "Якутия" Владимир Горубнов оставит этот пост после рабочей встречи с министром транспорта Якутии Владимиром Сивцовым, сообщила пресс-служба регионального Минтранса. Он уже подал чиновнику заявление об уходе.

"Стороны пришли к мнению, что с учетом сложившейся ситуации генеральный директор покинет пост руководителя", - говорится в сообщении.

На встрече Сивцов заявил, что авиакомпания давно не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики.

Кроме того, сейчас проводится служебная проверка по замечаниям надзорных органов.

"На это есть объективные и субъективные причины. Выявленные нарушения исправимы, сейчас мы проводим активную работу по устранению замечаний", - отметил министр через пресс-службу.

Горбунов возглавил "Якутию" в октябре 2018 года, сменив Ольгу Федорову, которая уволилась после инцидента с самолетом, выкатившимся за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Федорова руководила авиаперевозчиком с апреля 2014 года. Смену гендиректора в Минтрансе Якутии объяснили потребностью в "свежей крови" и "толчке к развитию".

До прихода в "Якутию" Горбунов руководил "Нордавиа".

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. В ее парке 20 самолетов, в том числе Bombardier Q-300, Superjet 100, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций компании принадлежит Якутии.

В середине августа Роспотребнадзор Якутии оштрафовал авиакомпанию на 120 тысяч рублей за не связанные с погодой задержки рейсов в марте-июне. В июле и августы рейсы в Якутии задерживались из-за лесных пожаров.

Якутия Владимир Горбунов Владимир Сивцов Минтранс Якутск

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