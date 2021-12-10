Вертолет Robinson пропал в Кемеровской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вертолет направлялся в район Каракольских озер. С ним пропала связь, сработал аварийный маяк", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района.

По предварительным данным, вертолет принадлежит ООО "Кустардт".