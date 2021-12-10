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На борту пропавшего в Кемеровской области вертолета был только пилот

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область), сообщили "Интерфаксу" в ООО "Кустардт", которой принадлежит воздушное судно.

"Пока выясняем все подробности. Могу только сказать, что на борту находился только пилот", - сказал представитель компании.

В свою очередь в главном управлении МЧС по Республике Алтай "Интерфаксу" сообщили, что пропавший вертолет не вылетел за пределы Кемеровской области.

"Вертолет находится в Таштагольском районе Кемеровской области, до Республики Алтай он не долетел", - сказал представитель главка.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что вертолет направлялся в район Каракольских озер. С ним пропала связь, сработал аварийный маяк.

По данным источника, вертолет мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района.

Кемеровская область МЧС Республика Алтай

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