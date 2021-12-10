Срубить новогоднюю ель самостоятельно можно будет в двух питомниках Подмосковья

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Лесные питомники комитета лесного хозяйства Московской области для тех, кто хочет срубить новогоднюю ель собственными руками, откроются в Подмосковье с 13 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

"Под рубку предназначены только специально выращенные для этих целей деревья на новогодних плантациях лесных питомников. Их стоимость вполне демократичная. Например, самый популярный размер от 1 метра до 1,5 метров будет стоить от 300 рублей. Двухметровую ель можно приобрести по цене от 800 рублей. А если вы любите миниатюрный формат и ограничены в месте установки ёлки, то деревце до метра можно купить всего за 200-250 рублей или взять хвойный лапник за 30 рублей за ветку", - приводит слова председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елену Казимир пресс-служба.

Выбрать и срубить понравившуюся ель жители Подмосковья могут в двух лесных питомниках - Дмитровском и Сергиево-Посадском.

Срез новогодних елей осуществляется силами покупателя в присутствии должностного лица. Срубить ель в питомнике можно до 7 января 2022 года.