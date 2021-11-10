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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Главную новогоднюю ель страны спилят в Щелковском районе Подмосковья

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Управление делами президента (УДП) РФ определилось с главной елкой страны, которая украсит Кремль в новогодние праздники.

"Каждый год Управление делами президента РФ организует поиски главного символа нового года. В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель УДП Елена Крылова.

Она отметила, что "поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья, и среди десятка претенденток победила именно 90 летняя новогодняя красавица из Щелковского района". Ее высота составила около 28 м, диаметр ствола – 56 см, а размах нижних ветвей – порядка 10 метров.

По словам Крыловой, "отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид". "К тому же она должна быть легкодоступной для спила и подготовки к переезду в центр Москвы", - уточнила она

Спил и прибытие ели на Соборную площадь Московского Кремля планируется в середине декабря, добавила представитель УДП.

Московская область Подмосковье Щелково

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