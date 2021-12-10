Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, говорится в близком к пресс-службе Лукашенко телеграм-канале "Пул первого" в пятницу.

"Сразу по окончании заседания ВЕЭС (Высшего Евразийского экономического совета - ИФ) Путин позвонил Лукашенко", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что президенты обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений, "как двусторонней повестки, так и возникающих вызовов, и ситуации вокруг обеих стран".